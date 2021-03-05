台大校園近日杜鵑花綻放，為一年一度的「台大杜鵑花節」揭開序幕！去年因為疫情，「台大杜鵑花節」的開幕儀式及學系博覽會破天荒採線上舉辦，台大表示今年仍然持續線上舉辦，讓各地喜愛台大校園的校友及朋友免出門就能欣賞花團錦簇美景，同時可參加「看直播，抽台大紀念品」的抽獎活動。

台大表示，學系博覽會是由各學系師生精心準備，以線上現場直播或影片介紹學系課程安排與未來發展。若有任何疑問，隨時可在留言板上提問，將有專人線上回應。

.

台大杜鵑花節開幕儀式直播：

時間：3月6日（六）早上8：45開始

連結：YouTube「NTU Campus 校園．台灣大學 EDU 頻道」

https：／／www.youtube.com／user／ntutw

活動詳情與各項直播連結詳見台大杜鵑花節網站： https：／／event.ntu.edu.tw／azalea／2021／index.html

線上學系博覽會網址，直播自3月6日（六）早上9：00開始： https：／／event.ntu.edu.tw／azalea／2021／activityacademics.html

(旺報 )