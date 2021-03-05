力麒建設砸1.4億元 取得力麗觀光開發8,750張股票 15:212021/03/05 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 力麒（5512）今（5）日公告，砸下1.4億元，取得子公司力麗觀光開發公司普通股有價證券，交易張數為8,750張，每股交易價格為16元，合計共1.4億元。 力麒表示，主要是參與力麗觀光開發公司的私募認股。 目前力麒在力麗觀光開發的持股比例，為57.17％。 力麒今天股價小幅下跌，以10.5元收黑。 每坪近500萬 新潤砸逾24億 標下台大對面土地 鳳梨加強外銷 電商下訂好方便 (工商 ) #力麒 #力麗觀光 #力麒建設 #日公告 #有價證券 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 5G基站年底拚1萬 用戶上看200萬 04:102021/03/05 產業．科技 《傳產》容積獎勵助攻 開發商高價搶地 07:452021/03/05 財經 熱門股－精星 外資力捧股價高飛 04:102021/03/05 證券．權證 11.7萬劑AZ疫苗到了！台灣想要群體免疫 得等到這時候 08:132021/03/05 健康 汪小菲力挺福原愛夫妻 嗆媒體：別聽別人編故事 09:462021/03/05 娛樂 官股護盤 再買91億 04:102021/03/05 財經要聞 驗船中心串聯海事工程產業上下游 提升離岸風場船舶檢驗及安全認知 09:162021/03/05 財經 《光電股》2月營收年增近7成 華興今年拚轉盈 12:342021/03/05 財經 北市首創勞工教育培力教材 見證工會女孩坎坷史 00:272021/03/05 生活 NB火熱 群光2月營收同期高 04:102021/03/05 產業．科技 普力生技攜手國防醫學院抗疫 04:102021/03/05 地方新聞 財經熱門新聞 等不及台積電 3大車廠捧錢向晶圓老三求救 - 財經 債市引爆股市大殺戮 謝金河曝台積電慘了 - 財經 老美開後門中芯晶片復活 聯電不是最慘？ 2家台廠跟著跌 - 財經 美巨頭慘輸台積血淋淋教訓 揭老美狂燒錢救晶片下場 - 財經 散戶小心 台積電殺破600要撿？爆驚悚地板價 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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