力麒（5512）今（5）日公告，砸下1.4億元，取得子公司力麗觀光開發公司普通股有價證券，交易張數為8,750張，每股交易價格為16元，合計共1.4億元。

力麒表示，主要是參與力麗觀光開發公司的私募認股。

目前力麒在力麗觀光開發的持股比例，為57.17％。

力麒今天股價小幅下跌，以10.5元收黑。

(工商 )