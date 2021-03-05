路透社5日對日本經濟數據最新調查，因日本政府為抑制疫情擴散，在元月實施緊急狀態後，當月日本家庭支出可能大幅減少，並出現連兩月下滑走勢。

日本家庭支出好不容易在2020年10月與11月，連續兩個月都出現1.1%成長後，12月受疫情影響又下跌0.6%。路透社預測，元月份可能年減2.1％。若按單月份當成比較點，元月可能月減3.1％，2020年12月則是月增0.9％。

新金中央銀行研究所（Shinkin Central Bank Research Institute）指出，家電，食品與飲料等這些居家基本需求還是表現強勁，不過旅遊與外出用餐等服務方面的支出，還是很疲弱。

前幾個月，來自海外的需求反彈，仗賴出口的日本經濟，也已從遭被疫情重創後，慢慢復甦起來。

但是，為了徹底抑制疫情與儘早開始東奧七月賽前準備工作，正在實施緊急狀態的大東京地區，5日傳出有可能再延長兩周解禁期限至21日。

路透社發現，2020年10月至12月，日本經濟成長率（GDP）修正後，可能有12.8％的季增年率，稍高於12.7％初值。大概的原因是，因為政府大力支出下，才讓撐住上季GDP表現。

路透社表示，日本上季企業的資本支出，可能季增4.1％，最早預期為增加4.5％。

至於官方版資料，日本政府將於9日公布，經修正後的上季GDP與元月家庭支出數值。

(時報資訊)