記憶體模組廠十銓(4967)2月營收6.19億元，年增40.29%，主要受惠電競記憶體市佔持續上升，加上SSD(固態硬碟)穩定成長；1~2月營收13.04億元，年增48.06%，成長強勁，公司也對全年展望樂觀。

十銓科技2月營收年增4成，受惠於電競、筆電市場的持續成長，以及各種半導體原物料價格飛漲，十銓2月營收不畏農曆新年期間工作天數少，銷量及營收雙雙維持正成長。公司表示，開年以來，終端記憶體模組消費需求暢旺，客戶拉貨以及產業向上循環之漲價效益，對今年全年DRAM展望樂觀。

十銓2月營收表現佳，其中，2月的電競品牌T-FORCE產品線銷量較去年同期倍增，SSD產品線則較上月增2%，顯示市場需求熱絡，即使價格持續上漲，伺服器及電競記憶體需求維持不墜。原本預期恢復期較長的NAND Flash，也因其他原物料的供給不及，終端價格跟著上升。

根據報價，DRAM現貨價與合約價雙雙上漲，十銓看好今年記憶體榮景，5G、伺服器、雲端等新興儲存應用需求加持，有助加速記憶體產業復甦，向上態勢不變，同時，標準型及資料中心伺服器DRAM客戶訂單需求可望優於去年，有助推升2021年獲利表現。

(時報資訊)