禁核食等3項公決案遭否決 藍痛批：民進黨在怕甚麼？

國民黨團5日在立法院院會討論事項中，提出三項建議事項公決案，包含落實產銷調節、繼續禁止進口日本福島鄰近的五縣市食品進口、將觀塘海岸藻礁劃設為海岸保護區，均遭民進黨團否決。國民黨團痛批，「民進黨政府，到底在怕甚麼？」

根據國民黨團三項提案，第一，「請行政院就如何落實產銷調節積極處理政策並對發生超支併決算情形提出檢討」。第二，「國人未能對核災食品放心前，不應貿然解禁，仍應維持現行禁止日本福島鄰近五縣市食品輸台之限制，如此才是真正在捍衛國人健康」。第三，「要求內政應本於海岸管理法之權，應具整體海岸管理計畫，將觀塘海岸藻礁劃設為海岸保護區，禁止區內任何開發行為」。

國民黨總召費鴻泰表示，當發生鳳梨遭到大陸暫停進口事件，產銷失衡的問題根本沒有得到徹底的解決，價格直直落、農民心中只能淌血。蔡政府這5年來，根本沒有解決產銷失衡的問題，除了鳳梨，高麗菜市場售價更是慘不忍睹，農委會主委陳吉仲在擔任主委以來，經常發生超支、預算併算的情形，欺騙人民、暗渡陳倉。

費鴻泰指出，蔡政府早在2016年由農委會規劃、輔導成立「台灣國際農業開發股份有限公司」（簡稱台農發），所謂的農業國家隊早就成立，向官股銀行募資2~4千萬元台幣，不受立法院的監督。

費鴻泰進一步指出，台農發這近幾年以來，不但一事無成，2019年虧損達1/3個資本額約8千萬元，經國民黨團深入了解之後赫然發現，陳吉仲辦公室秘書劉方梅，在就讀中興大學應用經濟學系的論文指導教授就是陳吉仲。

更令人感到驚訝的是，原農委會國際處處長洪忠修留職停薪接任台農發董事長，「正巧」又剛好是劉方梅的丈夫，月薪超過20萬元，日後還可回任公職。陳吉仲根本就是沆瀣一氣、政治分贓，台農發倘若真把台灣農產品外銷到全世界，有良好績效，外界可還可以接受，但事實上虧損連連，能不人神共憤？

費鴻泰表示，2016年我國農產品外銷所謂新南向國家有7千多億元台幣，到去年為止，僅有4千多億元台幣，少了3千多億元台幣，這就是農委會的「績效」！

費鴻泰表示，日本核食禁止口到台灣，駐日代表謝長廷經常抱怨無法對日本大官朋友「交代」，反核食公投到今年3月底將屆滿2年，蘇貞昌在立法院接受國民黨立委質詢時，針對核食問題一再閃躲、答非所問、避重就輕。

關於藻礁的問題，蔡英文在2016年寫下「藻礁永存」的字條，當選總統後的5年間，悍然撕毀諾言，將7千年的藻礁毀棄，國民黨團要求將藻礁劃定為保護區，保存自然資源、人類資產，蔡英文、民進黨居然不敢面對？

國民黨副書記長李德維表示，國民黨團所提出三項建議事項公決案，都是2,300萬國人所關心的議題，蔡政府要成立鳳梨國家隊，但回頭看看菜市場高麗菜的價格，根本就是慘不忍睹，連運輸成本都不夠，倘若蔡政府不對整體農業產業做完整思考、規劃，這對辛苦的農民又何其無辜？蔡政府真的有把農民放在心裡？今天就鳳梨，那麼明天呢？賤價的高麗菜呢？國民黨團期待蔡政府能夠回應人民的聲音，行政院能體出相關檢討，結果民進黨團竟用多數暴力否決，護航蔡政府農業政策的失能。

李德維指出，根據台農發的績效，台農發董事長洪忠修還做得下去？民進黨政府找出一個又能力、有績效的董事長很難嗎？非得內舉不避親到虧掉1/3以上資本額的董事長還可以繼續做下去？農委會又為何讓官員兼任？還可以留職停薪借調坐領高薪？即便是經濟部也不敢讓官員兼任董事長時，還坐領高薪，最多只是請領數千元的車馬費、出席費。國民黨提案要求農委會檢討，沒想到民進黨連檢討都懶得做，繼續讓毫無績效的借調官員，繼續擔任台農發董事長。

李德維表示，國民黨團提出藻礁保護區，目的希望蔡政府能夠回應人民的請求，履行自己的承諾，認真且慎重地看待藻礁保護區設置的可能性，如此謙卑的要求，民進黨毫不考慮的加以否決，藻礁永存，何其諷刺！

(工商 )