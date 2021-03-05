老年人需注意缺牙問題，容易伴隨失智症、糖尿病等慢性疾病。（姜霏攝）

觀音位於桃園沿海地區，醫療資源分布密度較低且不均，尤其觀音區65歲以上人口數達9千人以上，占觀音人口比例13％，急需更完善的醫療照護資源，桃園市政府推動多元醫療、醫養照護及遠距照護等政策，其中「觀音牙科醫療站」是全國北區首度設立牙科醫療站，保障觀音居民醫療權益。

桃園市長鄭文燦表示，觀音區內共有24個里，人口約7萬人，缺乏地區級以上醫院，基層醫療機構扣除觀音區衛生所僅有7家西醫診所、3家中醫診所與6家牙醫診所，醫療資源相對於都會區明顯不足，因此除執行行動門診、遠距會診及居家醫療訪視外，桃園市府再推動多元醫療、醫養照護及遠距照護等3大政策，包括啟用觀音牙科醫療站、打造大坡腳樂活園區及行動醫療推車運用。

今年2月9日正式啟用觀音牙科醫療站，利用觀音區衛生所現有空間，建置觀音牙科醫療站，並協調專業牙醫師組成醫療團，自2月起每周二至五上午9時至11時30分輪流駐診，提供觀音地區居民牙科診療及口腔保健服務。

另遠距照護方面，透過台灣思科公司捐贈「數位行動醫療推車」，使醫護人員能快速交換資訊，不受距離及空間限制進行遠距會診、數位諮詢會議，實現行動、遠距問診與聽診等醫療服務。未來也將規畫打造大坡腳樂活園區，建置住宿式長照機構、聯合門診及社福空間等，並由衛福部桃園醫院進駐專業醫療服務團隊，預計2024年啟用，將提供住宿式長照機構200床，並開設復健科門診，能夠更加完善長者的生活日常照顧、長照服務及福利措施。

觀音區長洪清淵談到，偏鄉要設立醫療院所難處不在資源不足，而是空間上需要有限的調整，若是沒有建築、空地可以使用，醫療院所也不知該設在何處，因此在規畫醫療相關設備時，首要條件就是位置，未來也將協調更多空間及建設，讓觀音居民生活品質更加完善。

(中時 )