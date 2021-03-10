別再羨慕別人家的老闆了，擁有超優福利的正隆公司，現正招募新血，歡迎求職者速上1111人力銀行，卡位幸福企業！

「正隆紙業」為生產「春風」、「蒲公英」知名品牌的國內紙業大廠，深耕製紙工業超過六十年，見證台灣紙業的成長與躍進，也是台灣規模最大的工業用紙及紙器公司。

身為全球百大紙業的正隆公司，認為員工就是最重要的活資產，該有的實質福利，如購股補助、員工生日禮金、婚喪贈儀、生育祝賀金、子女教育獎學金、同仁推薦獎金、同仁及家屬醫療補助、意外災害補助、家庭急難救助、在職傷亡家屬慰問金、原住民久任獎金、國內外旅遊補助、外語訓練補助金等多項員工家庭關懷照護的相關福利一項都沒少。

而深受員工喜愛的「購股補助」，被公認CP值最高！每月投資金額上限5千元，公司額外補助4成，等同每月購股7千元，公司營運表現與員工財富累積一同成長，落實獲利共享理念。

多年來致力推動職場健康，提倡身心靈平衡發展，每日供應免費膳食，鼓勵員工創立社團、醫療補助、提供健全完善的退休制度等健康福利，2019年正隆紙業的六個廠區，更榮獲衛福部頒發的「健康職場認證標章」。

(中時新聞網)