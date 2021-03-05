大立光（3008）2月合併營收為32.13億元，月減30.28％，年減12.44％，累計前2月合併營收為78.17億元，年成長0.61％。展望三月，大立光表示，由於3月工作天數恢復正常，3月拉貨動能應會比2月好。

就產品比重來看，20M（百萬畫素）以上產品佔大立光2月合併營收比重20％到30％，10M以上產品佔40％到50％，8M產品占營收比重不到一成，其他產品約佔20％到30％。

(工商 )