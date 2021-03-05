大立光（3008）2月合併營收為32.13億元，月減30.28％，年減12.44％，累計前2月合併營收為78.17億元，年成長0.61％。展望三月，大立光表示，由於3月工作天數恢復正常，3月拉貨動能應會比2月好。
就產品比重來看，20M（百萬畫素）以上產品佔大立光2月合併營收比重20％到30％，10M以上產品佔40％到50％，8M產品占營收比重不到一成，其他產品約佔20％到30％。
(工商 )
大立光（3008）2月合併營收為32.13億元，月減30.28％，年減12.44％，累計前2月合併營收為78.17億元，年成長0.61％。展望三月，大立光表示，由於3月工作天數恢復正常，3月拉貨動能應會比2月好。
就產品比重來看，20M（百萬畫素）以上產品佔大立光2月合併營收比重20％到30％，10M以上產品佔40％到50％，8M產品占營收比重不到一成，其他產品約佔20％到30％。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。