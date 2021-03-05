三接興建遇到藻礁保育議題，工商協進會理事長林伯豐5日強烈建議政府，當增氣減煤有困難時，「應該重新思考、再思考核能的可能性。」而疫苗已陸續在60個國家施打，林伯豐相信，疫情會因此趨緩，進而帶動經濟復甦，但是，在鼓勵國內疫苗產業政策上，政府還有努力空間。

工商協進會5日邀國光生技董事長詹啟賢擔任「公亮紀念講座」主講人，以「由新冠肺炎談台灣疫苗產業發展的機會與挑戰」為題進行專題演講，不過，這場演講不對媒體公開，詹啟賢也不接受媒體訪問，不論媒體問什麼，戴著口罩的詹啟賢一句話都不說。

對疫情、疫苗，林伯豐指出，全球疫情在2021年1月高峰後開始趨緩，加上全球有60個國家施打疫苗，各國經濟活動逐步恢復正常指日可待。

他還說，台灣目前有國光生技、高端、聯亞3家新冠疫苗進入臨床試驗，預計2021年下半年投入施打，不過，在鼓勵國內疫苗產業的鼓勵上，還有努力的空間，特別是對國光生技應該要再加強支持，如此對研發技術的改善、臨床實驗會更快、更迅速，更有效。

對三接興建被藻礁「卡」住，林伯豐指出，三接「卡」住，會缺天然氣。而天然的接收與儲存方式，其實不一定要在陸上，也可以在船上，再用管線輸送，但是，當全球都在減碳時，核能還是必須要考慮。

林伯豐坦言，強調「非核家園」的政府是不會想要重啟核能，但是在減少煤碳、增加天然氣有困難時，「我們希望政府應該重新思考、再思考，核能的可能性。」

林伯豐還說，站在產業界的立場，政府鼓勵用電大戶採用10％的綠電，「我們是支持的，也這樣在做。」但是，綠能的價格若維持在高價位，「我們也擔心電價會提高。」

(工商 )