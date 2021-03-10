台鐵海端站2死1傷工安事件，是立法院交通委員會今日關注的焦點之一。交通部長林佳龍表示，海端事故確實有疏失，須釐清到底是為何沒有落實SOP，是客觀上的執行困難或主觀上的人為疏失。鐵道局長胡湘麟表示，今天下午就會召開調查委員會，預計6週內完成調查作業。

立委劉櫂豪表示，近15年，台鐵已發生9次重大工安意外，共造成12死11傷，其中，重大工安事故光2021年已發生3件，維修人員在軌道遭列車撞擊已發生4次，造成10人死亡，質疑台鐵局有包括：人力不足、SOP缺失、設備不足、執行困難等4大問題，交通部應立即找人接替局長處理。

不過，據台鐵局統計，自2002年8月至今，人員在軌道上作業發生19件職業災害，釀26人死亡。

立委李昆澤表示，道班人力去年1389人，今年剩1339人，減少50人，其中以33歲至47歲最多，少33人；台鐵局工作量增加、人力不足的情況不是最近才有，應確實補充人力、加強培訓、添購設備，才能有效提升軌道及人員安全。

立委陳椒華的臨時提案，請台鐵局於2個月內全面盤點116項規章、79項SOP，並參照國際規範研議精進；重新檢討呼喚應答、橫向聯繫系統；人員培訓方面加強情境模擬、實地演練及再次盤點人力及請增人力等。

(中時 )