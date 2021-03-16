清明節將屆，不少民眾選擇利用228連假等假期提前掃墓，根據消防署統計，2月27日至3月14日截止，全台15天已發生1008件雜草墓地火災，隨著日期接近清明節，掃墓人潮也將到達高峰。消防署持續呼籲，掃墓時切記「4不2記得」。

根據消防署統計，2020年清明期間，自3月22日至4月6日，16天內全台共發生1150件雜草墓地火災。今年自228連假湧現掃墓人潮，統計自2月27日至3月14日截止，全台15天已發生1008件雜草墓地火災。

消防署指出，久旱不雨助長火勢延燒快速，不僅讓消防人員疲於奔命，也造成空氣汙染，呼籲民眾共同防範火災，減少空氣汙染，維護良好環境品質。

為防範可能引發墓地火災，掃墓除了要注意「4不2記得」，即「不」任意燒雜草、「不」隨意丟煙蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火，「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾。

消防署也呼籲，可減少焚香、燃燒金紙數量，或由管理單位集中代燒，並建議使用環保鞭炮，代替燃放爆竹，不減祭祖誠意，於慎終追遠的時節中，更能遠離火災，享有良好的空氣品質。

若不慎發生火災，民眾不要驚慌立刻撥打119求救，消防隊會儘速趕到現場。如果火勢不大，民眾可以試著用身邊現有的水源進行初期滅火，但如果火勢已經延燒到身邊工具無法處置程度，請儘快離開現場，到安全處所靜待消防人員前來搶救，並協助引導，避免自身受到傷害。

(中時 )