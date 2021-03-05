大甲派出所員警張赫宥母親罹患肝癌，他毫不猶豫捐肝救母孝行感人。（陳淑娥攝）

台中市大甲派出所員警張赫宥父親多年前因肝癌去世，母親長期挑起家中經濟重擔，他報考警專減輕負擔。不料1年前，母親被診斷為肝癌末期，格外心疼母親的他，毫不猶豫捐出65％肝臟救母，孝行感人將代表大安區參加市府評選。

25歲張赫宥表示，父親長年待業因而嗜酒，母親一肩扛起家計重擔，不僅要養育他與姊姊、奉養公婆，還要常忍受酒後失態的父親。2016年父親罹患肝癌過世，他在安寧病房摟著行動不便的父親，內心感慨兩人如此緣薄。

長久以來，家中僅靠從事美容師母親的微薄收入支撐，張赫宥看著姊姊上大學，深感家境不佳，於是暗自下定決心報考警專，由於原就讀高職，許多考科未曾接觸，他自行買書苦讀。母親表示，「他當時拼命式讀法讓我不安，人家是催促孩子快去讀書，我則是一直叫他趕快去睡覺。」

張赫宥母親卻在1年前突然病倒，確診為肝癌末期，他毫不猶豫捐出65％活肝救母，他對母親說，「我很感謝您，我一定要救您！」張赫宥術後僅休養1個多月就重返職場，念茲在茲都是希望母親安心養病，不要擔心他的身體及經濟問題，有擔子他來扛。

大安區長許宏綺表示，如此年輕的孩子，面對家庭一連串重大變故，依然堅強站起來扛下重責，母子倆情感更是表露無遺，張赫宥孝行感人，將代表大安區公所至市府評選後參加全國孝行獎。

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(中時 )