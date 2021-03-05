我國海軍4艘基隆籍導彈驅逐艦(紀德艦)，自2005年裝備至今，已服役十餘年，而大陸解放軍海軍武力威脅日益加劇，使換裝下一級主力作戰艦成當務之急，近日有軍媒提到，美國海軍將在2022-2026汰換多艘提康德羅加級巡洋艦，建議海軍可考慮接裝，對此，國防部回應，目前沒有規劃。

立院今(5日)邀請行政院長蘇貞昌進行施政報告並備詢，陪同前往的國防部副部長張哲平，上午在立法院表示，國防部只要對整體戰力提升有幫助的武器裝備都會納入考量，但目前國防部並沒有規劃要接收相關軍艦。

配備兩座Mk 41垂直發射系統122具發射單元的美軍萬噸「提康德羅加級」巡洋艦（Ticonderoga），總共建造裝備了27艘。目前已有5艘退役。而據2017年美國媒體報導稱，美國國防部將在2020年開始至2026年，逐步退役現役中的11艘「提康德羅加級」。

軍媒全球與航空網站主編施孝瑋日前接受網紅專訪，談及待退的「提康德羅加級」級巡洋艦，他建議海軍可以接收其中4艘，分別是「蒙特利(Monterey) CG-61」、「順化市(Hué City) CG-66」、「安濟奧(Anzio) CG-68」、「維拉灣(Vella Gulf) CG-72」，因其裝備均配備「SQS-56艦艏聲納」、「AN/SQR-19拖曳陣列聲納」，對海軍水下反潛作戰能力和區域防空「張傘能力」，會極大強化。

但他也坦言，以造艦價十分之一公訂價錢，再加上AN/SPY-1A/B相控陣列雷達系統性能提升，賣給台灣的費用，恐會再往上加。

海軍接手這4艘美國神盾巡洋艦嗎 國防部：目前沒規劃

(中時新聞網)