美國總統拜登上台後，美中關係仍緊張，也連帶影響了兩岸關係，過去曾有多位專家示警，台海及南海是東南亞最可能爆發衝突的區域，美國智庫「國防優先」研究員斯威尼近日指出，中國核彈頭數量雖然沒有美國龐大，但依舊具備攻擊美國大城市的能力，他認為，若解放軍具備擊沉美國航母的能力且也有「相互保證毀滅」實力，美國還會願意保衛台灣嗎？

斯威尼（Mike Sweeney）4日發表題為「為什麼台灣衝突可能爆發成核戰？」的分析報告指出，中國大陸解放軍隨著軍力成熟，對台灣採取直接行動的可能性只會變得更加現實，近期美國智庫就針對美國政府該採「戰略模糊」或「戰略清晰」有過爭論。他認為，在美國華盛頓制定對台政策時，首要中心考量的應是核戰爭的風險。他認為，美中在台海危機中發生誤判的可能性比人們普遍認為的要高。

斯威尼提到，美國國防部五角大廈曾做過估計，中國大陸可運作的核彈頭庫存在200枚左右，列世界第四位，且十年後會翻兩番，達到500枚，但與美國可運作的核彈頭1750枚，外加2050枚儲備相比，中國的核力量相距甚遠，他認為，解放軍DF-31、DF-41東風導彈射程，已能涵蓋美國本土，核戰開打與否，最終權力掌握在中央軍事委員會，這勢必將考量中國大陸領導層的政治判斷。

對於美國是否可能為台灣與中國大陸爆發核戰爭？斯威尼表示，即使美方能獲勝，但若中國能夠擊沉一艘美國航空母艦，及艦載的5000名美國海軍，美國真會願意保衛台灣嗎？尤其是加州洛杉磯、西雅圖、夏威夷檀香山、阿拉斯加州等大城遭受直接核打擊的代價，值得嗎？

(中時新聞網)