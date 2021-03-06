世界衛生組織曾指出：肥胖是一種慢性病，而且現在有很多研究顯示，許多癌症背後的危險因子都跟肥胖有關。北投健康管理醫院副院長梁程超指出，民眾在維持身體健康狀態，除了從肉眼上可從體型、體重數字或是BMI指數判斷是否肥胖，但有一項潛藏在身體內部的肥胖是無法經由肉眼觀察，即便外型看起來纖瘦的人，都可能有的脂肪肝。

●瘦皮猴不忌口 仍有可能有脂肪肝

30歲的汪先生，身高172公分，體重52公斤，BMI指數僅17.6。在健康檢查前，他自傲自己從小就是吃不胖的體質，怎麼吃都吃不胖，還常被周遭親友笑說是瘦皮猴，更認為自己體型纖瘦就一定等於健康。近期到醫院健康檢查，醫師為他進行報告解說時，看著透過超音波檢查的影像發現已有輕度脂肪肝。

醫師指出，脂肪肝會讓肝臟發炎，進一步易使肝臟纖維化，造成不可逆的損傷。(示意圖/常春月刊提供)

諮詢過程中得知汪先生正因自恃從小吃不胖的體質，熱愛吃油炸高熱量食物，手搖含糖飲料更是他每天一定要來一杯的精神飲品，而脂肪肝的形成正是與飲食攝取過多熱量相關。醫師立即建議他應調整良好飲食習慣，以改善脂肪肝，避免發展下去形成肝臟發炎，進一步易使肝臟纖維化，造成不可逆的損傷。

●什麼是脂肪肝？

梁程超指出，當飲食所攝取的熱量過多時，容易轉換為脂肪儲存在肝臟中，當肝臟細胞內積聚過多脂肪，脂肪超過肝臟5％以上時，就稱為脂肪肝。脂肪肝的演進可分為三期，大多數人的早期脂肪肝並無明顯異狀，多數人在健檢時透過腹部超音波檢查才知道患有脂肪肝。直到進展到中、後期脂肪性肝炎，才可能出現：上腹部疼痛、食慾不振、倦怠、腹脹、肝臟部位有壓痛感等較明顯的症狀。

根據瑞典最新研究顯示，脂肪肝患者之死亡風險相較沒脂肪肝者增加1倍，且死亡風險隨疾病嚴重程度而增加。

●腹部超音波是檢查肝臟健康的利器

梁程超提醒，由於脂肪肝是我國僅次於B、C型肝炎的肝病，而且不是肥胖者的專利。脂肪肝目前沒有有效的藥物可供治療控制，若想改善脂肪肝最有效的治療方法仍是從日常生活中應調整良好飲食習慣(減少高熱量，精緻碳水化合物及甜食攝取)、培養運動習慣和控制體重開始做起，並且安排健康檢查觀察肉眼看不到身體內部的潛藏肥胖。

腹部超音波是檢查肝臟健康的利器，可有效診斷有無脂肪肝的形成。若發現肝臟可疑陰影，可搭配零輻射磁振造影（MRI）施打肝細胞特定性顯影劑的檢查，補足超音波掃描找不到的可疑病灶，完整掌控肝臟健康狀態。

(中時新聞網)