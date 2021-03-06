據歐洲地中海地震中心監測數據，紐西蘭6日13時16分(臺灣時間6日8時16分)再度發生規模6.4地震，震央位於吉斯伯恩(Gisborne)北方176公里處，深度約9.2公里。由於紐西蘭5日凌晨，北島外海才連續發生3起規模7.2、7.4與8.1強震，沿海地區更發布海嘯警報，政府也要求民眾儘速趕往高處避難，如今再傳地牛翻身，不免讓人人心惶惶。

不過，根據美國地質調查所(USGS)數據，這起地震規模為6.3，深度為9公里，震央位於吉斯伯恩181公里處。歐洲地中海地震中心指出，在這次規模6.4的地震後，至少發生10多起餘震。規模約4.1至4.9之間，深度約10公里至52公里間。

據美國有線電視新聞網(CNN)報導，紐西蘭5日才發生強震3連震，居民手機都收到緊急通報，敦促其立即避難；而沿海一帶的民眾更收到臨時疏散命令，因為破壞性的海嘯可能來襲，應離開住家盡速前往高處避難。

當地民眾表示，儘管第一次警報響起，仍沒有引起注意。隨後政府發布海嘯警報，急促的警報聲引起人們注意。大家開始意識到這不是演習，鄰近旅館也開始疏散人群。

不過，紐西蘭政府已於5日下午，將警告級別由陸地海洋威脅下修，使緊急撤離的民眾得以返家。但是，政府仍警告強勁海流與浪潮可能持續數小時，民眾應避免接近海邊。

(中時新聞網)