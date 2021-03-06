面對複雜的人際關係或是難解的職場問題時，或許「裝傻」是一個不錯的應對方式。星座專家「星座錦鯉君」近日就發文指出，有3個星座的人表面上看起來傻裡傻氣，言語和行為讓旁人難以理解，但其實他們的內心比誰都還要更透徹，有時候只是選擇看破不說破而已。

1. 摩羯座

摩羯座大部分時間都相當憨厚老實，只不過偶爾也會冒出一些讓人摸不著頭緒的話語、做出令人匪夷所思的行為，旁人都難以理解他們到底想表達什麼。但事實上，摩羯座並不是個迷糊的人，也不是沒有底線的人，他們一般不輕易開玩笑，但如果開了玩笑，或說了不好理解的話，很可能是他們想向你傳達某些訊息，只是不好意思或不方便明說。摩羯座希望為自己建立憨厚的形象，他們不會玩心機，但卻什麼都明白。

2. 雙子座

雙子座的性格十分幽默風趣，有時候還會有點「人來瘋」，這其實都是因為他們活得比較真實。而一件很簡單的事情，雙子座經常會把它搞得很複雜，總是要確認、詢問好幾遍，就在旁人認為他們不太靈光的時候，其實他們只是想要規避可能遇見的麻煩，雙子座喜歡把事情複雜化並不是一件壞事，因為沒人能保證結局到底是好是壞，所以當你們嘲笑雙子傻的時候，孰不知他們早就避開了風險。

3. 雙魚座

雙魚座很喜歡幻想，並沉浸在自己的世界中，而且他們性格比較單純，很多時候說話確實不會經過大腦，但這絕對不代表他們就是什麼都不懂的人。有時雙魚座對待一件事情的看法會跌破大家眼鏡，覺得他們非常不可靠，他們總是裝作一副人畜無害的樣子，但卻不是因為喜歡裝可憐或想要謀求什麼，而是因為他們把一切都看得太通透了，不想與人爭搶，那麼裝成傻傻的樣子，就是最好的應對方法了。

(中時新聞網)