勞保2026年面臨破產危機，但因勞保年改爭議過大，政府目前仍每年撥補勞保基金200億元權宜作法，盼延長勞保破產年限，暫不處理勞保年改方案。前民進黨立委沈富雄認為，一定要把勞保年改這個制度切成兩個部分，也就是以前制度所累積下來而且以後還會繼續惡化的，由政府承擔。不過以後就要比照現在的新制勞保退休條例，如此一來，就能自給自足了。

針對勞保年改，沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，有一年冬天，凱道上布滿鐵絲網，那邊有人在抗議，那一天下午他奉召進總統府，跟林萬億教授，還有副總統陳建仁，談這要怎麼處理。談了之後，陳建仁和林萬億都接受了他的建議；他們說只等一個人點頭，大概就是指總統蔡英文還沒點頭。

沈富雄指出，勞保年改有一個很微妙的地方，對勞工沒差、對資方也沒差，資方跟勞工都不急，因為目前的制度對他們都很好，他們能拿到的都比他們繳的多，所以他們不會無緣無故說要改革。這是目前非常不對的制度，對未來的小孩子、子孫不好，也對現在繳費、到時卻領不到錢的人最不好；不過這些人都沒有聲音，也沒有總統候選人會幫他們講話，所以勞保年改這個制度要改。

沈富雄認為，有一件事是當政者一定要記得的，制度不從根本去改，這裡加一點、那裡多扣一點、這裡多給一點，這是不行的。他認為，要針對一個不能忽視的少子化現象去改革，比如已經40歲、50歲要等著退休的人照領，但是後面少子化以後，這些人繳的錢就會愈繳愈少，這個問題可說空前嚴重。

要解決少子化沈富雄建議，一定要把勞保年改這個制度切成兩個部分，也就是以前這個制度所累積下來、而且以後還會繼續惡化的，由政府補貼、政府承擔，因為政府應允這個制度，所以政府要承擔。不過以後就要比照現在的新制勞保退休條例，那就沒有問題，也就能自給自足了。

(中時新聞網)