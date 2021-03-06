「珍愛藻礁公投」第二階段連署，突破法定連署門檻。經濟部長王美花表示，公投若通過，中油第三座液化天然氣接收站喊卡，將出現電力缺口，需多用500萬噸的煤碳來提高燃煤發電量，將影響空污季降載量，對中部與高雄減煤努力走回頭路，甚至增加燃煤。Yahoo針對「三接若蓋不成，經長說要增加燃煤發電，你接不接受？」進行網路民調，截至6日晚上10點，高達69.9%的人表示不接受增加燃煤發電。

經濟部長王美花表示，如果藻礁公投通過，將出現電力缺口，多用500萬噸的煤碳來提高燃煤發電量，等於走回頭路。

根據Yahoo所作的網路民調，詢問「三接若蓋不成，經長說要增加燃煤發電，你接不接受？」截至6日晚上10點，約有13100人參與投票。高達69.9%的人表示不接受，僅27.0表示能接受。其中63.7%的人表示非常不接受、6.2%則表示不太接受；21.4%很能接受、5.6%還算接受，3.1%則表示不知道／沒意見。

該民調還問到「你對臺灣發展綠能有沒有信心？」高達80.8的人非常沒有信心。其中62.1%的人非常沒信心，18.7%的人不太有信心；3.8%的人非常有信心、12.7%的人還算有信心，2.7%的人不知道／沒意見。

另該民調詢問「臺灣的能源政策需不需要再調整？」59.3%的人認為一定要調整、18.4%的人認為應該要調整、3.4%認為不應該調整、15.7%認為一定別調整，3.2%則表示不知道／沒意見。

(中時新聞網)