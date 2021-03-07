一名就讀小學六年級的12歲女童小婷（化名），透過臉書認識30歲高姓男網友，去年寒假期間，高男明知小婷未滿14歲，仍連哄帶騙與她發生3次性關係；事後小婷性格轉變，母親追問得知真相氣炸提告，並拒絕和解。新北地院依與未滿14歲少女性交罪，判高男3年10月徒刑，全案可上訴。

根據判決內容，高男透過臉書認識小婷，明知她未滿14歲，竟在2020年2月寒假某日，將小婷帶到自己的租屋處發生第一次性關係；事隔1、2周後發生第二次，同年5月又發生第三次關係。

與高男發生性關係後，小婷性情、行為轉變，甚至診斷出罹患創傷後壓力症候群，母親發現女兒異狀，追問之下得知真相，立即帶女兒報警提告。

高男到案坦承犯行，但其辯護人稱高男當時正在與小婷交往中，因此發生性行為，雖小婷年紀尚小，但被告犯罪情節尚輕，亦無前科，請求減刑和緩刑。

不過小婷母親拒絕和解，甚至要求：「我女兒受到傷害，拜託從重量刑」，，新北地院遂依3個與未滿14歲少女性交罪，分別判處高男3年2月徒刑，合併應執行3年10月徒刑，全案仍可上訴。

(中時新聞網)