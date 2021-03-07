高雄輔英科大校長顧志遠遭爆料多篇論文自我抄襲超過8成，教育部表示，去年底接獲民眾檢舉這起學術倫理案件，涉及教師資格送審部分，正由中原大學（顧志遠發表論文時所任職的學校）依「專科以上學校學術倫理案件處理原則」及「專科以上學校教師違反送審教師資格規定處理原則」等相關規定查處中。

顧志遠原是由中原大學借調到輔英擔任副校長，2015年11月開始代理校長，2016年2月真除校長後至今。有輔英科大教師向《鏡週刊》投訴，顧志遠多篇論文自我抄襲超過8成，且中翻英一稿多投，甚至已成為國際期刊的拒絕往來戶。

教育部表示，去年11月底接獲民眾檢舉輔英科大顧志遠校長學術倫理案件，並於同年12月上旬函請輔英科大釐清查明是否涉及學位授予、教師資格送審或教育部獎補助情事。不過後續經與學校釐清，顧志遠被檢舉著作並未涉及學位授予或教育部獎補助

教育部表示，顧志遠被檢舉著作之發表及教師資格之送審均非於任職輔英科大期間，因此涉及教師資格送審部分，輔英科大已在今年1月函轉予時任學校（中原大學）依相關規定查處中。

(中時 )