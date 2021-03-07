呂亞晞（格格）等鄉民女神7日出席女神公益二手拍賣會。（吳維書攝）

呂亞晞（格格）等鄉民女神7日出席女神公益二手拍賣會，所得捐給紅心字會，做為弱勢家庭兒童營養餐費。格格先前在羅志祥（小豬）爆出多人運動時，曾公開對方撩妹簡訊，後來又稱小豬透過中間人希望她道歉，因為傳訊者不是本人，但格格認為「小豬」確實有傳訊給自己，因此堅不道歉，「他是1月17日寄存證信函給我，要我5天內道歉，現在走法律程序中」。

是否考慮道歉？格格表示：「我好像沒考慮過，只是兩邊粉絲不要再互相攻擊，但是這個對話真實存在，我也不像他的公司說有捏造，他有疑慮應該尋求法律途徑。」她提及當時懷疑中間人不是小豬熟人，而是瘋狂粉絲，所以一直遲遲未動作，「不管這中間人是否他朋友，或是瘋狂粉絲，對我來講，安全都會有顧慮」，中間人當初是朋友介紹說要工作，到場才知道不是這件事，但存證信函又有提及中間人，可見確實有該角色存在。

對於小豬復出一事，格格肯定他的專業，「他從以前到現在都算是前輩，他的專業讓大家都很尊敬，包含舞藝都非常棒，對話是私下行為，他工作還是有專業那一面」。她解釋當初其實不是為了抨擊小豬，而是認為現在女性遇到不舒服的狀況應該勇敢說出來。

(中時 )