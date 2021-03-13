G聯盟查出辱罵林書豪「新型冠狀病毒」的那個球員了，但豪哥選擇私下和解而不公開姓名。這引來一些美國球迷議論，為什麼豪哥不肯講出犯人身分？幾天前熱火中鋒里歐納德(Meyers Leonard)爆出在場外使用歧視猶太人的語詞，鬧得驚天動地，遭到聯盟重罰5萬美元與禁賽1周處分。

林書豪認為把這人抓出來公審只會加深雙方族群的對立，任何團體都有害群之馬，不希望美國亞裔更加仇視對方的族群。但也有人認為豪哥「未免太善良了」甚至批評「這樣有點偽善」，當今的社會風氣是不管誰踩了紅線(種族、性別、宗教)，就會被起底追殺到爆掉，雖然有點過頭，卻也不能姑息。

這次ESPN節目的黑人名嘴對此不予置評，另一位球評凱勒曼(Max Kellerman)則是猶太人，對此他有很多想法。「我不覺得里歐納德是在針對猶太人，他在打射擊電玩，除非他知道偷射他的對手是猶太人，否則他是沒有指向性的。」在他看來這只是一個髒話或語助詞。

網友認為里歐納德原本是想要講F開頭的字(恐同字眼, 在電玩互罵很常見)，但他遲疑了半秒才改說K開頭的辱猶字眼。猶太人只佔美國人口1.4%，然而全球的猶太人多達50%住在美國，比以色列還多(30%)。相較之下東亞裔住在美國的比例非常低，就算林書豪選擇寬容，有人指責G聯盟為何不主動公開懲處辱罵的人，批評聯盟怕事，「他們只要沒被影片活逮，就傾向於息事寧人。」

(中時新聞網)