女星吳怡霈從體育主播轉戰演藝圈，在主持、戲劇、綜藝各方面都表現出色，近日她在社群網站曬出健身照，吐露自己其實「沒屁股」，所幸之前遇到一位教練，讓她決定開始練臀部曲線，歷經一年的努力終於有成果。

吳怡霈6日在IG曬岀健身影片和照片，喊話：「這世上沒有什麼不可能」，接著坦言自己一直是個「沒屁股」的人，以前工作穿禮服洋裝，為了有曲線比較美，都得穿假屁股墊在禮服裡面，後來遇到一位美女教練，她也直接向對方表明：「我天生沒屁股應該沒救了吧」，但教練只對她說：「沒有什麼練不起來的啊，只有認不認真、能不能持之以恆」。

吳怡霈為練出臀部曲線，努力健身。（圖／翻攝自IG）

吳怡霈現在已有翹臀。（圖／翻攝自IG）

受到教練這句話的鼓勵，吳怡霈開始努力健身， 一年過去了，她現在可以自信秀出運動成果，大呼：「我也成為有蜜桃臀的女子」，發文還搭配哭臉表情說得來不易，同時再自我喊話：「健身的過程真的太痛苦太想死了，以前只有痛苦，如今，痛 並 快樂著」。

畫面中，可看到吳怡霈穿著背心搭配運動緊身褲，正在健身房裡專心鍛鍊，而她因為穿著緊身褲的關係，讓渾圓翹臀一覽無遺，完全看不出是她口中所說的沒屁股，不少粉絲看了照片，留言直誇「超強，健身效果斐然」、「好美」、「現在是有前有後」，更有人回覆「身體很單純，妳怎麼操它它就怎麼回饋妳」，釣出吳怡霈有感回應「這句話千真萬確」。

(中時新聞網)