國內人權團體運作困難，監察院上午在殷海光故居，舉辦「做完整的人─海光人權講堂」啟動記者會。身兼國家人權委員會主委的監察院長陳菊在致詞時說，早在她到國家人權委員會前，就想要協助殷海光基金會、雷震民主人權基金會、傅正研究中心的運作，未來希望透過合作，協助解決相關經營壓力。

殷海光基金會去年傳出主要捐款人收手，出現財務危機。陳菊上午表示，像殷海光基金會、雷震民主人權基金會、傅正研究中心都充滿理想，對台灣社會影響很大，不過，運作上實質發生很多困難。

陳菊說，早在她未到監察院國家人權委員會前，就在思考雷震、殷海光、還有傅正所屬相關機構，在台灣社會面臨經營存在的不同壓力跟困難，她真的很期待能協助，當時也曾討論用什麼樣的方式對這3個機構的運作提供協助，也希望3位前輩的人格風骨獲得台灣社會高度讚揚尊重。

她表示，接下來期望國家人權委員會應與3個機構有更多的合作，來支持他們的運作，並透過政府與民間合作，推動人權自由民主的理想。

海光人權講堂的合作案名稱，引用1958年殷海光執筆、在「自由中國」雜誌發表的社論「你要不要做人」，強調「我們究竟是否為完整的人，端視我們是否保有人權而定」。陳菊也有感而發，殷海光很可惜，50歲就離開我們，如果殷海光能多活10年、20年，台灣一定不是這樣，會有更大的進步。

陳菊上午也代表國家人權委員會，與殷海光基金會、東吳大學張佛泉人權研究中心正式簽署合作案。「海光人權講堂」的內容，將包括人權議題講座、人權實務工作坊、人權論壇及人權文本讀書會。

出席「海光人權講堂」啟動記者會的，還包括殷海光先生學術基金會董事長吳鯤魯、東吳大學張佛泉人權中心主任周怡君、國家人權委員會副主委高涌誠、委員田秋堇、王幼玲、葉大華、紀惠容、鴻義章、張菊芳等人。

(中時 )