46歲林姓男子4日晚間11點陳屍在觀音金橋路育仁段附近，據悉林男因患有精神疾病且有酗酒習慣，當晚在路邊數度向37歲李姓男子討酒喝，令李男不滿，當場兩人起爭執，爾後李男疑似用酒瓶割傷林男左手臂內側，導致林男失血過多死亡，目前李男聲押獲准，已送往桃園地檢署偵辦。

林姓男子4日晚間11時許遊走在觀音橋路育仁段，根據監視器顯示，當天因天氣陰雨綿綿，晚間視野不佳，僅看到林男獨自散步，爾後周圍鄰居表示，當時看到林男跟李男爆發口角，雙方有互相毆打的行為，李男疑似用酒瓶刺傷林男左手臂內側，導致林男失血過多，陳屍在血泊之中。

大園分局警方在24小時內快速將李姓嫌犯逮捕，據了解，當時林男經過李男時向他討酒喝，李男憤怒叫他滾，林男走後又再度返回向李男討酒喝，李男不滿林男再三挑釁，雙方爆發口角、鬥毆，李男疑似用手邊的酒瓶毆打林男，造成林男受傷、失血過多死亡。

林男家屬表示，林男患有精神相關疾病，且領有身心障礙手冊，平時有酗酒的行為，無法管教、控制，如今對於林男的死亡並無其他異議，而警方逮捕李姓嫌犯後，李男避重就輕，不願承認犯罪行為，但警方依據證人的口述，將李男逮捕，目前已聲押獲准，移送桃園地檢署偵辦，詳細死亡原因仍待解剖調查。

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(中時 )