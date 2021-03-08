遠雄集團今（8）日表示，全臺首間以建築為主題的遠雄建築文化館，為推廣建築教育，今年3月起，將規劃以「空間」為主軸的系列免費體驗課程、主題講座與互動裝置，透過探索與玩耍，破除大家對建築冰冷的硬體想像，引導民眾了解建築結構、感受生活空間，讓建築走入日常，開啟寓教於樂的趣味旅程。

遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽今天表示，建築與生活息息相關，遠雄建築文化館除了建築模型、建築知識類圖書、專業導覽員解說建築歷史與文化外，今年更希望將建築教育融合日常生活，透過多元體驗讓建築知識以深入淺出的方式傳遞。

其中，體驗課程將顛覆想像，除了用餐桌上的義大利麵學習橋樑的結構力學，並搭載成橋，也用紙張拼貼模擬穹頂空間，設計成蛋型的燈具家飾。

此外，更串聯視、聽感官，藉植物與空間的光影設計景觀、將建材與場域的聲音譜成旋律。在驚奇好玩的24堂體驗課程中，讓720位大人與小孩在玩中做、做中學。

同時也規劃12場主題講座，從房間擺設到建築裝飾、居住空間到古蹟結構、鄉村轉型到城市設計，預計吸引480位觀眾到場參與。

(工商 )