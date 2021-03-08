一名女網友表示，婚宴當天來了一名賓客，不但臨時攜伴參加還只包600元。婚宴結束時，竟還改稱自己是「女方親友」，厚臉皮要了喜餅離去。(摘自爆怨公社)

婚禮宴客向來是「禮輕情意重」，祝福比紅包來得重要。不過一名女網友表示，婚宴當天一名賓客不但臨時攜伴參加，2人還只包600元。(摘自爆怨公社)

一般來說，婚禮宴客向來是「禮輕情意重」，祝福比紅包來得重要。不過一名女網友表示，婚宴當天來了一位和老公非常不熟的友人，不但臨時攜伴參加，還只包600元。最誇張的是，當婚宴結束時，他突然改稱自己是「女方親友」，厚臉皮要了喜餅離去。這讓她感到非常傻眼，佩服對方的勇氣。

原PO在臉書社團「爆怨公社」上表示，日前舉辦婚宴時，有位和老公非常不熟的友人登記參加，但由於表單連結是公開的，小倆口也很樂意接受祝福。不過到了婚宴當天，原先僅登記1人到場的他卻臨時攜伴參加，2人禮金竟只包600元。

原PO本想說禮金僅代表個人誠意，沒有特別在意，但婚宴結束送客時，該名友人卻突然改稱是「女方親友」，向女方討取喜餅。這讓原PO一時還以為自己眼花，直到確認才傻眼直呼，「還有比這個更誇張的嗎？」無奈表示，明明紅包給的是男方，卻又自稱女方親友要餅，真的很有勇氣！

貼文一出，網友也對該賓客奇葩的行為紛紛搖頭表示，「就是想拗啊」、「600⋯⋯這是哪裡的行情啊？喜餅都不止600了吧」、「看禮金就知道要來吃夠本的」、「很誇張欸600也敢包還攜伴，真是開眼界了」」、「600⋯人沒到都有1200，我是幹不出這種事情來的」、「看交情，交情不到就是婚禮蟑螂」。

對此，有網友建議，婚宴用表單報名，就有機會遇上喜宴蟑螂，難免遇到吃霸王餐的人。為了避免同樣情況發生，不少人會親自私訊表單連結，並要求提供「邀請函」才能拿餅，或是乾脆男女方分開宴客。而原PO指出，其實當初有規定喜餅要憑券才能領，但「他沒券還是站在那裡等，避免場面尷尬才給他的。」這也讓不少人感嘆，「一場婚禮真的可以清除一些不用繼續往來的人。」

(中時新聞網)