麥當勞培根大麥克、無敵大麥克 21天限期回歸 19:302021/03/08 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 麥當勞無敵大麥克。（麥當勞提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 麥當勞暖春優惠券，買指定分享盒，就送4塊麥克鷄塊。（麥當勞提供） 麥當勞全新「暖春優惠券」來了，即起至4月13日，從早到晚皆可使用，多重優惠最高可省2671元，包括六塊麥克鷄塊、OREO冰炫風等人氣產品「買1送1」，另有5件組超爽大餐150元、200元起雙堡滿足餐，及指定分享盒送4塊麥克鷄塊、早餐加1元多1杯飲料等。 此外，3月10日止至3月30日止，培根大麥克、無敵大麥克也重磅回歸。 麥當勞暖春優惠券即起開跑，最低5折起、最多可省2649元。（麥當勞提供） 台股遭拋售715億 聯電砍最慘失守5字頭 加速遠離驚天價 摩斯漢堡30周年慶優惠開跑 日出燒肉蛋堡與輕檸雙牛堡重磅回歸 (中時 ) #培根大麥克 #無敵大麥克 #麥當勞 #回歸 #麥克鷄塊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 娛樂TeaTime／電影中找尋父愛 柯鑑育、鄭凱PK保齡球超CHILL 07:042021/03/08 娛樂 低利率時代新選擇 王道銀行一年期定儲年利率1％優惠 15:192021/03/08 財經 嘟嘟、大師兄 盼堆高神獸紀錄 04:102021/03/08 運動天地 姊姊不能生我跟你生！陸人夫爽吃姊妹丼 3年後結局大逆轉 18:412021/03/08 社會 科萊斯風悅Ⅲ大風扇 快速降溫 04:102021/03/08 產業特刊 心元資本鄭博仁 回歸根本 尋找新創黑馬 04:102021/03/08 企業經營 金曲組合大囍門布朗重返樂壇 宥勝竟吐槽：好噁心？ 20:542021/03/08 娛樂 南非幣計價基金 規模大增 04:102021/03/08 投資理財 藏壽司初春「鮭貝賞味祭」 12款豪華壽司限期7日海派上桌 18:502021/03/08 生活 Aston Martin強勢回歸F1賽道！開啟榮耀與速度全新篇章 09:432021/03/08 汽車情報-汽車新聞 大疆收縮美國業務 三分之一僱員離職 11:202021/03/08 財經 生活熱門新聞 她面試全被打槍 科系曝光 人資：光聽就不想用 - 生活 台北人妻嫁到台中 一看當地人吃花椰菜方式驚呆：長知識了 - 生活 偷看送肉粽！彰化鐵齒高中生不信邪 一周後出事了 - 生活 高端疫苗二期臨床進度停滯？陳時中向民眾喊話 - 生活 水庫何時解渴？鄭明典揭時間點：不來則已一來驚人 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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