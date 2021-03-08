麥當勞暖春優惠券，買指定分享盒，就送4塊麥克鷄塊。（麥當勞提供）

麥當勞全新「暖春優惠券」來了，即起至4月13日，從早到晚皆可使用，多重優惠最高可省2671元，包括六塊麥克鷄塊、OREO冰炫風等人氣產品「買1送1」，另有5件組超爽大餐150元、200元起雙堡滿足餐，及指定分享盒送4塊麥克鷄塊、早餐加1元多1杯飲料等。

此外，3月10日止至3月30日止，培根大麥克、無敵大麥克也重磅回歸。

麥當勞暖春優惠券即起開跑，最低5折起、最多可省2649元。（麥當勞提供）

(中時 )