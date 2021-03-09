「珍愛藻礁公投連署」朝60萬大關邁進，民進黨政府派農委會主委陳吉仲、環保出身的不分區立委洪申翰等人要與環團溝通。台灣民意基金會董事長游盈隆直言，藻礁公投既然已成定局，蔡政府就別再急著找潘忠政老師私了，且事實上，也不可能私了，游盈隆認為，擺在蔡政府眼前只有一條路，就是說服社會大眾，讓藻礁公投不通過，才是根本解決之道。

游盈隆8日稍早在臉書發文表示，反對三接的藻礁公投連署爆出天量，總份數不但早已超過29萬份的最低門檻，更一口氣衝到56萬份(已近59萬份)， 10日前還可望突破60萬份，公投成案已成定局，這樣的演變，讓蔡政府措手不及，甚至驚慌失措，民進黨當權派怎麼想也想不到會有這一天。

他深夜再度發文表示，蔡政府就別再急著找潘忠政老師私了。他指出，事實上，也不可能私了，因為擺在眼前只有一條路，就是訴諸整體社會，說服社會大眾，若能獲得社會絕大多數人的肯定和支持，讓藻礁公投不通過，那才是根本解決之道。

游盈隆臉書發文，談藻礁公投。(圖/翻攝自 游盈隆 臉書)

游盈隆認為，如果蔡政府只會叫側翼去妖魔化藻礁公投領銜人，那是下三濫、走火入魔的手法，情況只會越來越糟，反彈只會越來越大。

最後，他也提到，觀塘液化天然氣接收站，又稱簡稱三接，中油已籌劃多年，因2018新北市長選舉因素，行政院環保署在2018年10月急急如律令通過環評，2019年11月正式開工，迄今一年多，如今卻激發出一個超高人氣的藻礁公投，簡直就是半路殺出一個程咬金。蔡政府現在除了在公投戰場上正面迎戰，還能怎樣？

(中時新聞網)