大陸國家隊早盤入市支持股市 12:182021/03/09 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有知情人士透露，大陸政府相關資金9日上午入市支持股市。 知情人士稱，此次入市是為了在兩會期間避免市場短期出現較大波動，以維護市場穩定。 上證指數9日早盤最多下挫93點或2.7％，低見3,328點；滬深300指數最多下挫162點或3.19％，低見4,917點，其後跌幅大為收窄。接近中午收盤，滬指跌6.51點，跌幅0.19％。 台積電開盤股價跌13元 聯電創2個月多低 外資期現貨中性布局 (工商 ) #早盤 #低見 #入市 #下挫 #跌幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傳大陸國家隊入市 滬指半日僅跌6點 12:232021/03/09 財經 料理入菜 飯店業增加採購量 04:102021/03/09 時尚消費 台積電跌破600大關 台股萬六復失 04:102021/03/09 財經焦點 投資美股 宜關注美債殖利率 04:102021/03/09 投資理財 減產發威＋沙國遭攻擊 布蘭特期油漲破70美元 04:102021/03/09 財經要聞 《類股》盤價看俏 鋼鐵人強勢撐場 11:092021/03/09 財經 陸實現經濟目標 關鍵在投資 04:102021/03/09 全球財經 《電腦設備》融程電2月營收續登同期高 Q1淡季不淡 10:352021/03/09 財經 快牛變懶牛 台股見四低 04:102021/03/09 財經要聞 《國際經濟》自2月高點跌逾10％ 那斯達克確定進入修正 10:012021/03/09 財經 新台幣開盤貶0.7分 為28.31元 09:332021/03/09 財經 財經熱門新聞 專家喊美元再殺35％ 謝金河洩真相：爆友人犯大忌下場 - 財經 中芯晶片還沒復活 股價狂瀉5％ 台廠優勢還剩多久？ - 財經 台股遭拋售715億 聯電砍最慘失守5字頭 加速遠離驚天價 - 財經 台積電神秘拉尾只小跌3元 台股大逆轉上漲32點、收在15853點 - 財經 台塑四寶 料高標配息 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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