有知情人士透露，大陸政府相關資金9日上午入市支持股市。

知情人士稱，此次入市是為了在兩會期間避免市場短期出現較大波動，以維護市場穩定。

上證指數9日早盤最多下挫93點或2.7％，低見3,328點；滬深300指數最多下挫162點或3.19％，低見4,917點，其後跌幅大為收窄。接近中午收盤，滬指跌6.51點，跌幅0.19％。

(工商 )