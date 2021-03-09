緬甸軍方政變，連日來血腥鎮壓街頭示威民眾，修女努唐（Ann Rose Nu Tawng）昨天在緬甸北部城市密芝那向軍警下跪，求他們不要對示威民眾開槍的影片在網路上瘋傳。

根據英國「電訊報」（The Telegraph）的影片，身穿白色長袍的修女努唐昨天在密芝那（Myitkyina）的街上下跪，向2名也跪在地上的警方求情。

努唐說：「我說我不想看到任何麻煩，如果警察不離開，我也無法離開。我求他們不要射殺孩子們。」影片顯示，努唐和其中一名警察都跪地磕頭。

目擊者表示，昨天密芝那有至少2名抗議者頭部中彈喪命，另外有3人受傷。

當地媒體報導，努唐上個月底也曾經在緬甸軍警前下跪，求他們不要對示威者開槍。

一個倡議團體表示，緬甸軍政府自2月1日發動政變推翻文人政府，並在各大城市進行血腥鎮壓，至今已有超過60人死亡，並逮捕了超過1800人。

(中央社)