市面上賣的豆漿種類繁多，有消費者擔心買到成分不純的，外傳豆漿放涼後，上面要浮一層膜才是好的豆漿，到底該如何判別？美食家張瑀庭表示，豆漿放涼後表面浮一層豆皮確實代表是好豆漿，此外，專家也提醒，購買時應注意成分，避開摻有乳化劑、香料、鹿角菜膠等添加物，否則長期大量食用加工食品，恐有致癌疑慮。

豆漿富含植物性蛋白質與微量鈣質，是優良的蛋白質攝取來源，不過有的為了製造濃稠口感恐摻添加物，《早安健康》報導，日本研究食品添加物多年的專家渡邊雄二，檢驗了150種食品、160種食品添加物後集結成「可以吃與不可以吃的食品添加物」一書，舉出下列2種添加物應特別注意。

1. 乳化劑

乳化劑可分為從大豆抽取出來的天然乳化劑，以及人工合成的食用乳化劑，選購時最好避免人工合成的乳化劑，比較沒有健康疑慮。

2. 鹿角菜膠

一種海藻抽取物，廣泛運用在各種加工食品中，可以讓豆漿喝起來的口感比較濃稠，但若長期大量食用，恐有致癌疑慮，應儘量避免。

此外，《早安健康》報導，美食家張瑀庭表示，天然的豆漿外觀應為乳白略帶黃色，放涼時表面有浮一層膜是正常的，好的豆漿通常聞起來有天然的豆香味及淡淡的甜味，但有些為了蓋過不新鮮的豆腥味而添加人工香料或大量的甜味劑，反而不健康。

渡邊雄二提醒，選購時要看清楚成分標示，最好選擇無添加物的產品；此外，若不放心也可以買新鮮的黃豆自己製作無糖豆漿，同時建議可以多煮5～10分鐘，或是把打好的豆漿再放到瓦斯爐上加熱，以免誤食沒有煮熟的豆漿，引起食物中毒或腸胃不適。

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(中時新聞網)