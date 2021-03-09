早餐店常常大排長龍，一般人大都認為，開個早餐店一定超好賺。一名網友表示，在PTT爬文發現，一般早餐店只要生意不要太差，每月都有10萬到15萬元淨利，好奇想詢問大家「早餐店真的很賺嗎？」有內行人透露，其實收掉的一堆，早餐店賺不賺，關鍵在於開在什麼地點。

原PO在PTT以「早餐店很賺嗎？」為題發文指出，昨天經過台北市某捷運站旁邊的早餐店時人多到爆，旁邊賣飲料的阿北說，那家早餐店月營業額大概200多萬元，原PO爬文後發現，一般早餐店生意不要太差，都有10萬到15萬元淨利，想詢問這是真的嗎？

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「這麼好賺你怎麼不去賺」、「要很早起床」、「很累耶，不要只看風光的一面」、「要早起備料清潔，算是勞力活」、「賺阿，但很累」、「累到死，最晚3點要起來」、「很累尤其是冬天」、「把工時跟通貨膨脹加進去就不覺得很好賺了」。

有內行人分析，早餐店賺不賺，關鍵要看開的位置，最好是人潮多又好停車，常常同一排開了5、6間，但生意好的永遠只有那2、3間，多的是開不到一年就收攤的，而且位置好的地點，房租一定貴，總結就是房東最賺。

此外，有過來人表示，多數人只注意到客滿的店，問題是有很多早餐店都沒有客滿，客人只看到賺的，其實開幾個月到一、兩年就收起來的更多，雖然做吃的比較賺，但是一天要工作12小時，真的很辛苦，早餐店一般是早上兩點起床，四點半開始賣，有自己店面的可能勉強週休一日，而且早上趕時間的人通常都沒好臉色，去上班還比較爽。

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(中時新聞網)