吃早餐可以啟動身體一整天的代謝，早餐到底吃什麼最好？許多人質疑吃蛋會讓膽固醇升高，不過醫師表示，其實早餐最不可或缺的營養就是蛋白質；此外，想要顧腸胃又不想讓血糖快速升高有4大重點，包括補充葡萄糖、蛋白質、蔬菜及莓果類，都是早餐最好的元素。

有些人以為，少吃一頓早餐沒差，不過《早安健康》引述韓國首爾名醫鄭世延表示，吃對早餐其實對身體好處多多，不但能提升工作效率，還可促進正常代謝，他並舉出最養胃又降血糖的早餐有下列4大元素：

一、葡萄糖

大腦的主要營養來自於葡萄糖，因此早餐中若攝取適量的葡萄糖，有助於活化腦神經，例如有甜味的南瓜，同時又富含纖維素，能夠促進消化、延緩血糖上升速度，很適合當早餐。

二、雞蛋

蛋白質可以提供飽足感，攝取蛋白質最好的來源就是雞蛋，即便只是一顆簡單的水煮蛋也很好，若有時間，建議再加入具有抗氧化效果的番茄，做成番茄炒蛋更好，還可以補充維生素A。

三、蔬菜

由於經過一整晚的空腹狀態，若一早就吃了不好消化或是會刺激腸胃的東西，很容易導致一整天腸胃都不舒服，尤其是平常腸胃就不好的人，建議攝取一些高麗菜，可以補充幫助腸胃粘膜再生的維生素U，同時還可以提供飽足感。

四、莓果類

早上是人體最缺水的時刻，因莓果類水分含量較高、也不會太甜，不會讓血糖快速上升，而且不容易刺激腸胃，因此是很適合當早餐的水果。

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(中時新聞網)