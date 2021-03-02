4種韓國沒有的台灣食補！韓妞試吃「雞蛋蛋」超崩潰

台灣入冬後一波波的冷空氣來報到，而低溫來襲，保暖身子也顯得重要，日前來台多年的韓國YouTuber金針菇分享了五種台灣的冬季食補，其中最具挑戰性的雞佛讓金針菇害怕直言：「我太菜了，十年後就可以吃你了！」

補氣、補血適合手腳冰冷時喝的「桂圓薑母茶」。

熱愛美食的金針菇時常以吃播的角度介紹各種台灣美食，近日更是推出台灣冬季食補，提供民眾禦寒保暖的飲食好選擇。首先，金針菇推薦冬天必須搭配麻油麵線的羊肉爐，羊肉經過炸和炒的程序後再放入爐中熬煮，沾上台灣特製沾醬豆腐乳，讓金針菇一口咬下幸福不已，狂讚：「結合的非常好！身體開始溫暖了起來」。第二個是補氣、補血適合手腳冰冷時喝的「桂圓薑母茶」，金針菇表示韓國雖然也有薑茶，但沒有像台灣的有加入龍眼，感到非常特別。第三個則是台灣推出的「大補帖」泡麵，口味分別是當歸鴨風味和麻油雞風味，金針菇認為前者較清爽適合早上或中午的時候吃，後者適合下班後當作宵夜品嘗。

喝了身體暖呼呼的「紫米紅豆湯」。

接著介紹到台灣常見的甜食「紫米紅豆湯」，由紫米和紅豆結合成熱熱的甜湯，讓金針菇大讚：「能吃到紫米的顆粒，非常有飽足感。」、「口感很像熱版的摩摩喳喳。」最後一道也是大家眾所皆知的薑母鴨，身為外國人的金針菇，首次吃薑母鴨就挑戰了必點的食材「雞佛」，一看到雞佛立刻面有難色的金針菇最後還是沒有挑戰成功，表示自己必須再住十年才敢吃。

雞佛讓金針菇害怕直言：「我太菜了，十年後就可以吃你了！」

吃完五道食補後，金針菇透露心中的第一名是頒給薑母鴨，因為他的氛圍有點像韓國的布帳馬車，適合下班後圍爐吃熱騰騰的食物，影片曝光後，網友紛紛留言「雞佛咬下去爆漿口感超讚」、「天氣冷就是要吃薑母鴨阿」、「看了都暖活起來了。」