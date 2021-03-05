減重風氣盛行，攝取足夠的蛋白質相當重要，雞胸肉便是許多民眾減重時的首選。不過其實除了雞胸肉也可以有其他更多元的選擇，並非只能吃雞胸肉不可。

●減重只能吃雞胸肉？專家：重點在低脂、蛋白質。

倪曼婷營養師指出，大家口耳相傳減重時可以適當補充雞胸肉，確實是個好選擇，因為雞肉屬於六大類食物中的豆魚蛋肉類，也就是大家所熟悉含有豐富蛋白質的食物，有助於維持身體肌肉量，而雞胸肉正是其中的「低脂豆魚蛋肉類」，顧名思義不僅富含蛋白質且低脂。以30公克為一份，一份雞胸肉約含蛋白質7公克、脂肪3公克以下、熱量55大卡，有助於熱量控制。

不過，上述雞胸肉營養攝取重點在於「低脂的豆魚肉蛋類」，因此並不用特別指名雞胸肉，民眾在準備方便的情況下，也可以選擇雞腿、一般魚肉、花枝、蝦仁、雞蛋、豆包、無糖豆漿等，這些也都是屬於低脂豆魚蛋肉類，一樣對於減重相當有幫助，適合列入減重菜單當中！

減重只能吃雞胸肉？專家：重點在低脂、蛋白質。(圖/今健康提供)

●記住豆魚蛋肉類，依序選擇更有助健康

多數有減重的民眾都知道，減重時需適量的補充蛋白質，大多選擇如雞胸肉、雞蛋等。不過其實也可以多留意攝取來源優先順序，對於健康更有利，蛋白質來源的分類名稱「豆魚蛋肉類」就另藏玄機。

倪曼婷營養師表示，蛋白質雖為三大營養素之一，不過常伴隨左右的就是脂肪，脂肪除了是減重者欲避免之物外，最重要的是其也並非都有利身體健康，特別是「飽和脂肪」，食用過多容易增加罹患心血管疾病風險。因此國民飲食指南建議，蛋白質食物的攝取順序為豆類、魚類與海鮮、蛋類、肉類，此順序也正是分類的名稱，而非「魚豆肉蛋類」或「肉蛋魚豆類」等其他順序組合。

倪曼婷營養師建議，民眾在吃雞胸肉前，可以考慮優先選擇順序，先從豆類、魚類、蛋類做選擇，並挑選低、中脂的食材，如此更能兼顧減重和健康！

進食前記住豆魚蛋肉類的順序，依序選擇更有助健康與增肌減脂。(圖/今健康提供)

●減重補充蛋白質 也要留意總攝取量

了解蛋白質的攝取來源及優先順序後，攝取總量也需要注意，以免即便選擇的都是低脂蛋白質，攝取總量過多，反讓熱量無意間破表，特別是油煎、油炸等烹調過後的食物，也常伴隨著額外的烹調用油。倪曼婷營養師提醒，蛋白質攝取過多是減重常見的盲點及困難之一，而非蛋白質攝取不足，若無加以控制恐怕減重瘦身的效果難以彰顯。

倪曼婷營養師舉例說明，以常見1500-2000卡菜單來看，每日約要攝取6-7份的蛋白質，以上述的雞胸肉為例，每份約30公克，平均分配至三餐，每餐約2-2.5份即達標，此份量也包含了所有豆類、魚類、蛋類、肉類等，若有使用高蛋白粉等營養補充品，也得視情況調整。

倪曼婷營養師提醒，理想的減重方式，應以長久執行又不影響健康的方法進行，讓自己的瘦身菜單多元化就是其中一種做法，避免單一引起厭煩，反而造成報復性飲食。雞胸肉可當作菜單之一，另外再以豆製品、魚類、海鮮、蛋增加豐富程度，有變化的菜單更有利減重持續，只要控制好總熱量與份量、均衡營養亦有助成功瘦下來。

(中時新聞網)