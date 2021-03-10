基隆市政府在新北市金山區有筆市有土地，面積約0.97公頃，規畫採BOT方式辦理，預計斥資5億元，興建為「金包里文教中心」，包含會議室、80間房，即日起公告招商90個日曆天。

新北市金山區鄰近中山路、中興路、自強路口，有一塊面積約0.97公頃土地，具天然湧泉，水質特優，日治時期有民眾熱心捐贈給基市府，市府近年將土地收回，進行開發，財政處促參科長王志煒表示，土地使用分區為教育休閒專用區，建蔽率40％、容積率160％，將依促進民間參與公共建設法，採BOT方式辦理，開發為金包里文教中心，提供政府公務、企業團體培訓使用。

王志煒指出，全案要求興建可容納200人的會議廳、分組培訓空間，以及至少80個房間的住宿空間，並由投資人規畫提案，契約期間合計50年，包括興建期5年、營運期45年，經可行性評估及先期規畫，預估投資金額約5億元以上，他說，期待結合北海岸周邊文化及特產，帶領遊客體驗在地旅行，成為北海岸文教旅遊勝地；為方便投資人了解，18日下午於基隆長榮桂冠舉辦招商說明會，有興趣民眾可洽詢市府財政處，公告至6月7日止，總計90個日曆天。

此外，位在中山區太平國小2017年廢校，因地理位置佳，能俯瞰基隆市、港，市府希望透過地方創生，活化社區，近日進行校舍委外經營文化創意產業，16日下午結束投標、17日開標，期限為1年，經評定後得優先續約1次，至多3年，開放時間應至少對外營業3日，含星期五、六、日，每日不得少於8小時，有興趣團體也可前往參與徵選。

(中時 )