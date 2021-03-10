后里戶所提供「后里限定幸福小物」，祝福新人長相廝首。（台中市政府提供）

迎接314白色情人節到來。台中市各戶政事務所推出不同慶祝活動，包括北屯戶所「情定14、愛在北屯 尋找真愛密碼」、潭子戶所「14情緣 堅若盤石」等活動；結婚日前3個上班日(即3月10、11、12日)登記，並指定3月14日當日生效，將贈送特色好禮，祝福新人「相愛一生、閃亮一世」。

民政局長吳世瑋說，在特別日期辦理結婚登記的新人，除有民政局為新人準備的「成家福袋」，戶政事務所也策劃具特殊意義的活動，並精心佈置別具特色的結婚拍照專區；還有發揮巧思運用「諧音」及「寓意」加碼贈送登記甜蜜好禮，讓辦理結婚登記的新人收到滿滿祝福。

吳世瑋指出，北屯戶所推出「情定14、愛在北屯 尋找真愛密碼」活動；凡活動期間至北屯戶政辦理結婚登記，並符合身分證資料含有3、1、4任一碼，每對新人即可獲得「保鮮禮盒」1份，祝福新人愛情保鮮、恩愛長久；潭子戶所辦理「14情緣 堅若盤石」慶祝活動，加贈結婚好禮2入餐盤組。

吳世瑋表示，霧峰戶所舉辦「Happy White Day 白色情人節」宣導活動，致贈獨一無二「霧峰香米」及「MIT手作貓頭鷹萬用包一對」；后里戶所則提供「后里限定幸福小物」，祝福新人長相廝首，讓每對辦理結婚登記的新人，都能感受到台中市戶所用心與貼心的服務。

民政局強調，結婚登記可到全國任一戶政事務所辦理，新人們可選擇就近或具特色的戶政事務所辦理結婚登記；假日辦理結婚登記需先向戶政事務所預約，或是於結婚日前3個辦公日內，向戶政事務所申請登記，並指定結婚登記日為生效日，相關活動訊息可至各戶所官網或臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )