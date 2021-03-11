民進黨立委王定宇被爆與民進黨發言人顏若芳同居，並被「抓包」透過臉書打卡故佈疑陣，企圖隱匿行蹤。對此，今（11）日上午王定宇又恢復早安打卡，反擊表示，「我的早安文根本不是打卡表示自己位置」。

《鏡週刊》直擊王定宇頻繁出入顏若芳在台北市大同區住處，其中3月5日上午打卡在台北車站附近，但在打卡時間不久後，卻從該住處出門。

民進黨立委王定宇爆與小17歲的民進黨發言人顏若芳同居，兩人雖稱是分租，仍引發各界質疑。（合成圖／摘自王定宇、顏若芳臉書）

爆出緋聞後，王定宇暫停更新一天的臉書，今又打卡顯示在台南。他表示，這麼多年來的「早安文」，重點是一早跟支持者問早安並傳達二件事：一是所在都市，二是天氣概況，從來沒有「打卡」表示人在哪裡。

王定宇強調，每一則「早安文」都是如此，助理、家人、支持者都知道，而那些編故事，說某一則刻意製造假地點的，要不要每一則都對照一下。

至於早安相片，王定宇說，是日常隨時拍的或是網上抓的，都是存在Dropbox內，當天跟氣象軟體合併。他強調，「不知道的可以溝通，刻意毀謗的就好自為之」。

網友則在PO文底下留言表示，若委員與發言人不倫關係屬實，為端正視聽、教育後代，希望兩人都能辭去現職，表達悔改之意。另有人笑說，台北的分租房如果不續租願意替補，「我生活作息正常、交友單純而且又愛乾淨」，且不需要房東提供早餐及上下班接送。

早安，8:10的台南，我要開始今天的工作囉，加油！ 今天得多說一點，這麼多年來的「早安文」，重點是一早跟支持者問早安並傳達二件事，一是所在都市，二是天氣概況，從來沒有「打卡」表示人在哪裡，從來沒有「打卡」表示人在哪裡。重點就是早安文，標示... 由王定宇發佈於 2021年3月10日 星期三

(中時新聞網)