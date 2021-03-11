受惠於農曆春節及228連假，超商雙雄統一超商及全家便利商店公布2月合併營收同步年增，其中統一超(2912)2月合併營業收入為207.2億元，年成長4.68%，全家(5903)2月合併營收為66.1億元，年成長8.47%。

春節、228連假帶動返鄉出遊商機挹注，統一超及全家2月合併營收表現不俗，其中台灣7-ELEVEN在長假，以及「寶可夢主題店」、「史努比聯名店」、6000店「鳳儀門市」等創新店型，提振來客及業績成長，「慶6000店開心花」活動則串聯逾6000家門市與近1300萬名OPEN POINT會員展開為期六天消費體驗，推升單月營收成長雙位數；轉投資事業方面，如統一生活(康是美)、悠旅生活(星巴克)、統一速達等受惠年節採購、出遊商機需求，營運表現亮眼，累計前2月合併營收為429.17億元，年成長0.98%。

統一超表示，7-ELEVEN持續藉由OPEN POINT O2O購物平台打造全台最大、跨品牌的數位會員服務，2月OPEN POINT APP推出應景的數位紅包、刮刮樂活動吸粉400萬人次參與，「i預購」與「行動隨時取」兩大虛實整合服務平台掌握消費脈動，以會員限定優惠活動帶動會員貢獻度與活躍度皆呈倍數成長，貢獻度更創歷史新高突破6成，亦帶動「行動隨時取」銷售較1月倍數成長。

7-ELEVEN開發聯名差異化鮮食成果豐碩，掌握年節需求，自有品牌「天素地蔬」春節期間銷售更較平日成長近10%；與21Plus推出聯名系列商品，主打「香烤雞腿咖哩麵」及「香草烤雞腿薑黃飯」，亦帶動炒麵及異國便當類別成長；攜手名店「阜杭豆漿」推出「阜杭豆漿經典飯糰」，2月已累積銷售突破億元，更升級蔥蛋版新上市，推升鮮食整體業績較去年同期成長近10%。

截至2月底，7-ELEVEN門市店數共6102家，去年同期店數共5726家。

統一超7-ELEVEN創造虛實整合效益，於門市與OPEN POINT APP結合3大支付工具(icash2.0、icash Pay、OPEN錢包)加碼回饋活動，帶動非現金支付持續成長突破30%，OPEN錢包名列行動支付王，OPEN POINT會員數將朝突破1300萬名邁進。

全家便利商店2月合併營收為66.1億元，較去年同月成長8.47%，累計前2月合併營收為136.56億元，年成長4.31%。

全家表示，農曆新年去年落於1月，今年落於2月，前2月合併營收年成長，主要受惠於春節連假效應帶動鮮食與一般商品買氣，且店數與EC件數也都維持成長態勢。

就各產品銷售來看，2月鮮食整體成長超過10%，年前招財鮮食系列的話題操作，有效帶動主食成長超過20%；年後轉而對應瘦身需求，推出健康志向系列的蛋白纖維餐新品，輕食類產品也有10%成長；把握開工療鬱商機，與日本甜點名店Pablo聯名操作，引起網友開箱風潮，其中霜淇淋成長亦超過50%，現煮飲料，亦持續穩定成長；一般商品同樣受惠春節因素，整體年節禮盒銷售相較去年同期成長60%，農曆年後天氣時而漸暖，也帶動冰品和飲料的業績明顯拉升。

截至110年2月28日止，全家便利商店總店舖數達3819家。

展望3月，統一超表示，2月底推出的6,000店紀念隨取卡使用期限至3月底，看好消費遞延效益推升3月業績，領先市場推出「快收便」服務，為交貨便注入新成長動能，同時持續推出多樣化的獨家話題商品、創新服務，讓7-ELEVEN成為被消費者依賴的服務平台。

全家則指出，時序進到春暖花開的環境氛圍，將陸續推出應景鮮食新品，同時因應3月底會員點數到期的多元兌點優惠活動，也可望成為活絡會員進而驅動營收的動能。

(時報資訊)