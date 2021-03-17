封測廠南茂(8150)董事會決議擬配息2.2元、現金殖利率達5.7％，公司對2021年營運成長樂觀看待，看好首季營收及毛利率有望持平去年第四季高檔，全年營收成長雙位數百分比、毛利率及獲利優於去年。法人預期南茂首季獲利有望挑戰近7季高點。

受績優題材激勵，南茂股價今（17）日開高後在買盤敲進下放量走揚，最高上漲4.92％至40.5元，創2015年7月初以來5年8個月高點，早盤維持逾4％漲幅，領漲封測族群。不過，三大法人昨日反手賣超2930張，使本周迄今合計轉為賣超763張。

南茂2020年合併營收創230.11億元新高、年增13.15％，毛利率21.87％、營益率15.5％，雙創近5年高點。惟因前年業外認列處份收益、墊高比較基期，使稅後淨利23.67億元、年減8.38％，每股盈餘3.26元，略低於前年3.55元。

南茂2021年前2月自結合併營收41.2億元、年增達13.83％，續創同期新高。董事長鄭世杰指出，受惠半導體需求好轉，市場供應明顯不足，造成終端市場有所短缺，相關產能緊繃亦推升價格上漲，預期今年記憶體及驅動IC均有不錯成長動能。

鄭世杰指出，為反應材料成本上升與產能吃緊現況，南茂持續調整記憶體封裝價格因應，首季亦二次調漲驅動IC代工服務價格、平均漲幅5～10％。同時，包括記憶體及驅動IC的新擴充產能，均已被客戶事先預訂一空。

觀察目前狀況及客戶需求，鄭世杰預期南茂首季營收及毛利率均可望與去年第四季相當。同時，根據上半年概況及簽署的保障合約，對今年成長相當樂觀，看好營收可望有雙位數成長，毛利率及整體獲利均有望優於去年，資本支出則估提升至營收的20～25％。

投顧法人認為，由於需求持續強勁、且成本上漲得以反應，南茂3月營收可望回升，首季營收可望年增17％，毛利率提升可望帶動獲利「雙升」挑戰近7季高點，全年營收預估成長12％、獲利則看增達47％，維持「買進」評等、目標價自45元調升至50元。

(時報資訊)