桌球CP福原愛與江宏傑身陷婚變風波，女方還遭直擊和高帥男在飯店過夜，事後福原愛兩度道歉，江宏傑也向老婆喊話「對小愛的愛不曾改變」，而福原愛也透過周刊再度強調自己沒有出軌，一番說詞再度引發討論，連律師都看不下去發表看法。

福原愛在《女性SEVEN》專訪表示，她和高帥男是在6、7年前的朋友聚會認識的，當時對方只是朋友的朋友，之後他們便沒再見過面，「今年初回國之後，因為很多事讓我感到精神壓力很大的時候，突然想到這個人，我才主動與他聯絡。」

福原愛透露對方畢業於早稻田大學，比自己小5歲左右，在東京一流企業就職，對方曾有多次到過她家，「因為我除了比賽外從沒去過橫濱，所以才決定同行，他也帶了我去中華街，因為考量疫情關係不想搭電車，才決定由他開車前往。」她澄清兩人確實是住1人1間，「他幫我搬行李，是有進出同一個房間。住家是獨棟宅，有很多房間。」

然而日本網友卻不接受此說法，怒轟她「太多解釋反而過頭了」、「異國婚有難處，但不倫就不行」，就連律師山岸久朗都分析，通常出軌是離婚的一大原因，雖然有「進入家門不至於算出軌」的說法，但在旅店過夜幾乎就是罪證確鑿，「被法院判定什麼都沒有做的例子，我也沒聽說過。」

(中時新聞網)