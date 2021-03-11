周三美國眾議院表決通過了美國史上規模最大的經濟激勵方案之一，這項總額高達1.9兆美元、範圍廣泛的新冠肺炎紓困法案，讓拜登總統贏得上任以來的第一個重大勝利。

上周六美國參議院通過這項法案，並在本周二送抵眾院審議。這項法案包括撥款4,000億美元向大多數美國人直接發放1,400美元、向州與地方政府提供3500億美元金援、擴大兒童稅收減免，以及提高用於疫苗配發的資金。預測普遍認為，這項龐大的計畫將加速美國經濟復甦。

在眾院進行全院表決後，拜登在推特上發文表示：「援助到了」。白宮發言人薩琪（Jen Psaki）宣布，拜登計畫在周五簽署該法案。

民主黨推動該法案的目標，是在3月14日周日一些失業救濟措施到期之前過關。

在經過數周的兩黨激辯與國會角力之後，由民主黨掌控的眾議院以220對211票通過這個1.9兆美元的新一輪紓困振興方案，投票結果符合黨派路線，沒有任何一位共和黨投下贊成票。

民主黨人稱該法案是對這場大流行病的重大應策，這場疫病已經在美國奪走逾52.8萬人，並造成數百萬人失去工作。民主黨眾議員Jan Schakowsky表示，這是歷史性的一日，是終結「新冠大蕭條」的開始。

財政部長葉倫（Janet Yellen）發布聲明表示，這項法案的通過對美國經濟至關重要，將加速經濟復甦。

但共和黨重申該法案過於昂貴，且充斥著浪費的左派優先事項。共和黨主張這個百年來最大的公衛危機已經大致度過了最壞的階段，美國經濟正走向復甦。此前美國眾議院共和黨領袖之一Liz Cheney在周二提出警告，她表示這項法案將導致加稅，「我們終將背負無從抵抗的支出與稅賦負擔」。

(時報資訊)