截至昨(10)日藻礁公投連署已超過64萬，只要送件中選會必定成案，農委會主委今(11)日表示，現階段一直都有和環團保持溝通，今天又是311福島核災10周年，政府堅定非核家園的目標，也和環團有「減煤、降空污、護藻礁」的共識，現在就是要找出具體方案達成上述目標，認為非常有信心。

立法院經濟委員會今日邀請農委會主委陳吉仲進行相關專案報告並備質詢。

媒體問到，環團說3月19日藻礁公投連署送交中選會後，願意與政府來溝通，現在與環團是否有繼續聯繫？

陳吉仲說，整個行政部門不只是經濟部，不管以哪種方式進行都有和環團保持溝通，今天311剛好也是福島核災10周年，政府和所有團體一樣堅定非核家園的目標，也和環團有「減煤、降空污、護藻礁」的共識，現在就是要找出具體方案達成上述目標，認為會非常有信心可以找到。

陳吉仲強調，民進黨所有關心這議題的朋友都有持續和環團溝通，例如立委洪申翰、黨副秘書長林飛帆，以及經濟部、農委會等，昨日地球公民基金會和其他公民團體發布的共同聲明中，就可以看到永續過程中要達到能源轉型，就要減煤、降空污、護藻礁，政府也有責任將所有資訊攤開來讓大家檢視。

(中時 )