大陸大鋼廠寶鋼開出4月盤價續開高，大宗底材熱軋上漲每噸300元人民幣，河靜鋼也宣布全面調漲5月份熱軋和線材產品，熱軋每公噸大漲45美元，漲幅在5%上下；對於本周五即將開盤的中鋼(2002)吃下定心丸；中鋼4月內銷盤價挑戰連10個月漲價，第二季內銷盤價將是連續第三季開高。

大陸寶鋼率先開出4月內銷盤價，呈現平高盤，其中，大宗底材熱軋調漲每噸300元人民幣，漲幅近5%，冷軋漲100元人民幣，酸洗漲100~150元人民幣，鍍鋅等部分鋼品則為平盤；大宗底材熱軋上漲每噸300元人民幣，可望持續帶動亞洲鋼材漲勢延續。

河靜鋼10日傍晚也宣布全面調漲5月份熱軋和線材產品，熱軋每公噸大漲45美元、漲幅約6%，線材每公噸漲16美元。

隨著寶鋼和河靜鋼這次漲價，有助中鋼4月盤價挑戰十連漲。

目前國際鋼市行情持續穩定上揚，加上原物料價格居高不下，以及下游需求暢旺，中鋼本周五將開出的4月及第二季盤價將有高機率續開高盤，為中鋼自身營運及整體鋼市上半年榮景再增添信心。

寶鋼4月、河靜鋼5月盤價續漲，可望帶動中鋼4月盤價同步續漲，中鴻(2014)也可望跟進。隨著鋼市持續熱絡，通路商新光鋼(2031)將受惠，下游的燁輝(2023)、盛餘(2029)等鍍鋅鋼廠上半年營運亦可望同步看漲。

展望下半年，隨各國逐步開始施打疫苗，歐美各地區消費力道、經濟有機會較上半年明顯復甦，帶動用鋼需求繼續增溫，有助於今年下半年鋼市持續穩健發展。

(時報資訊)