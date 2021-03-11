近期高雄槍擊事件頻傳，行政院長蘇貞昌日前竟稱，突發式仇殺、情殺難免，國民黨今舉行記者會痛批蘇貞昌雙標，並要求向高雄市民道歉。（林縉明攝）

國民黨文傳會主委王育敏（右二）、高雄市議員黃紹庭（右一）、陳美雅10日召開記者會。（黃世麒攝）

高雄、台南近期槍擊事件頻傳，行政院長蘇貞昌日前受訪竟稱，突發式情殺、仇殺難免，警方已在第一時間破案。國民黨文傳會主委王育敏質疑，過去韓國瑜市長任內，轄內發生治安滋擾事件，蘇貞昌震怒撤換警察局長，徐國勇、警政署長陳家欽大張旗鼓南下坐鎮，如今陳其邁執政後，徐國勇卻稱第一時間都有電話聯絡，蔡政府連治安也要搞雙標，呼籲中央跟地方應該好好檢討槍枝氾濫跟治安問題，不要只會大內宣，自欺欺人。

高雄市長陳其邁上任滿200天，國民黨高雄市議員陳美雅、黃紹庭今與王育敏舉行「治安惡化 蔡政府搞雙標 高雄成『慶記』之都」記者會，質疑陳其邁上任僅半年多，高雄市警察局長二度更換，但槍枝氾濫問題沒解決，治安直逼谷底，顯示陳其邁明顯失能。

據統計，今年1月到2月中旬，高雄市連環爆出17件重大刑案，包括搶奪6件、強盜4件、重大竊盜3件、殺人2件、槍擊與強制性交各1件，數量高居六都之冠，破案率則全面下降，國民黨抨擊，徐國勇面對治安零分的港都，卻迴避南下坐鎮，僅稱第一時間都有「電話聯絡」。

不僅如此，更離譜的是，面對高雄治安問題，蘇貞昌日前竟指稱，人民對治安滿意度，對警察的信心倍增；甚至以「突發治安事件、情殺、仇殺難免」為由，要求市民主動加強向警方的類似事件回報。

王育敏批評，蘇貞昌替陳其邁護航，把治安事件視為難免，非常不負責任，對高雄市民來講非常不公平，蔡政府治安也要搞雙標，讓人遺憾，要求蘇貞昌不要在護航陳其邁，該嚴厲就要嚴厲。

陳美雅表示，陳其邁曾經當過行政院副院長，理應立即協調相關單位幫高雄解決治安問題，卻沒有看到有所作為，還在做自我感覺良好的民調，感覺像是生活在雲端，飄飄然。

黃紹庭說，高雄從去年9月至今年2月，每個月都發生槍擊事件，槍枝氾濫，蘇貞昌卻說是難免的案件，讓高雄市民情何以堪，蘇貞昌欠高雄市民一個道歉。

國民黨強調，治安問題蘇貞昌責無旁貸，依照過去的標準，只要沒把治安做好就換掉當地警察局長，現在碰到陳其邁執政就轉彎，要求蘇貞昌收回情殺、仇殺難免的話，同時陳其邁應該要好好整頓治安，不要成為全國治安的破口。

(中時 )