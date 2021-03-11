中央銀行總裁楊金龍今赴立法院財委會進行業務報告，立委質詢關注焦點為美國財政部4月是否會把台灣列為匯率操縱國名單？楊金龍坦言，根據美國匯率操縱三項標準，台灣今年確實有可能被列入名單。

不過，楊金龍也認為，新冠肺炎疫情爆發，全球央行QE政策，導致資金全球流竄，加上陸美貿易戰等非常態的影響，美國設立的標準恐無法適用。

立委吳秉叡詢問，央行去年下半年及去年全年淨買匯金額分別為352億美元、391億美元，以美國匯率操縱國的三個標準，台灣有可能被列入匯率操縱國名單？

楊金龍解釋，我國對美國出超，以前沒有超過200億美元，但因陸美貿易戰展開，中國大陸對美國順差轉移到其他國家，也就是我們俗稱的轉單效應，台灣也是其中之一，因此，出超金額明顯提升。

其次，新冠肺炎疫情爆發，我國出口到美國去的資通訊產品，是因應遠距商機、美國對我國產品需要增加，商品出超不是匯率關係，這一項因為這樣被列為匯率操作國，楊金龍表示，要跟美國商量「這不是匯率問題」。

楊金龍強調，以前每年有兩次跟美國溝通的機會，現在因為疫情的關係，還是可以透過視訊跟美國持續溝通。

去年自疫情爆發，美國QE印鈔票的金額非常龐大，資金流竄到股市、其他國家，楊金龍認為，FED為了國內法定職責實施QE，央行因為資金進來龐大，對於我國金融市場穩定造成很大威脅，楊金龍強調，「維持金融市場秩序，也是央行賦予我的責任」。

(中時 )