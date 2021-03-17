大陸方面暫停台灣鳳梨輸入引發兩岸風波，大陸國台辦發言人朱鳳蓮說，2020年，大陸有關方面向台灣方面通報28批次台灣鳳梨不合格情況，提醒台灣方面加強源頭管理，「遺憾的是，不合格情況一直未得到改善，台灣方面沒有任何回覆。」

國台辦今日上午舉行記者會，禁台灣鳳梨風波成為記者會熱點。朱鳳蓮說，經風險評估，台灣鳳梨傳帶植物疫情的風險很高，為防範植物疫情傳入，保護大陸農業生產和生態安全，根據相關法律法規，有關方面暫停台灣鳳梨輸入。

朱鳳蓮強調，「這是正常的生物安全防範舉措，科學合理。」此次大陸暫停台灣地區鳳梨輸入，是為了保障農業生產和生態安全採取的正常的防範舉措，是完全合理、必要的。

她並批評民進黨把技術性問題泛政治化，惡意抹黑大陸，自己關上解決問題的大門，從源頭上解決農產品安全問題並不難，關鍵是民進黨當局沒有絲毫為台灣農民著想的意願，「做些吃菠蘿（鳳梨）的表面文章，不過是要蒙混過關而已。」

(旺報 )