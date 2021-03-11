在以瘦為美的時代，人們都為了保持完美身材而拼命減肥，雖然過度肥胖不利於健康，但胖得剛剛好卻能給人貴氣富態的感覺，搜狐網命理專欄就點名，生肖雞、虎、馬是3大越胖越有錢的生肖，身上的肉就代表財，別再埋怨身上的肉太多！

▍生肖雞

屬雞的人天生財運就很好，如果一直沒有什麼財運，很可能是因為太瘦了，需要多吃一些來增添福氣！屬雞的人如果變胖，運勢、財運、桃花運等都開始變好，身邊的朋友也越來越多，整個人看起來也越來越年輕。

▍生肖虎

從命理的角度上看，屬虎的人要胖一點才能官運亨通、諸事順利。微胖的身材能給屬虎的人帶來的好處超多，建議屬虎的人千萬不要輕易減肥，尤其是到了中年，是屬虎人事業的上升期，保持微胖的身材，留住福氣，能幫助屬虎人平步青雲，走上人生巔峰。

▍生肖馬

馬是典型「寧胖勿瘦」的生肖，屬馬的人非常老實，微胖的身材可以給人平易近人的形象，讓人脈就此搭建，如果屬馬的人運勢一直不太好，很可能和身材偏瘦相關，可以適度地進行增肥，有望遇到人生的機遇，能夠改變自己和家庭的命運。屬馬的人一定要多吃點，畢竟越胖越有錢。

(中時新聞網)